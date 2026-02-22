２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、現地で解説をつとめたミラノ・コルティナ五輪への思いを語った。菜那さんは２２日、自身のインスタグラムを更新。「ミラノコルティナオリンピック２０２６競技解説として関わらせていただいたオリンピックが今日で幕を閉じます。競技者としてではなく、違う形で関わった初のオリンピック私にとってすごく大事な時間になりました」と記し、スピードスケート会場での写真をアップ。