２人組歌謡グループ「はやぶさ」が２２日、都内でデビュー１５周年記念ライブを開催した。２０１２年２月２２日にデビューし、この日から１５年目に突入。節目を迎えヤマトは「長かったようなあっという間だったような、不思議な気分。昼の部を終えてようやく実感が出てきた」としみじみ。ヒカルも「いろんな方から本当に勉強させていただいてきて、本当一歩ずつでしたけど、もっと頑張らなくちゃっていう気持ち一心で、あっと