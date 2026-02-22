「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第7話が、21日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）「大切な人とずっと一緒にいるためには何が必要?」。一葉（上白石萌歌）は、思いを寄せる変人動物学者の椎堂（生田斗真）の母・ケイカ（草刈民代）に息子