ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、11年ドバイワールドC勝ち馬ヴィクトワールピサがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。ヴィクトワールピサは15戦8勝。10年皐月賞と有馬記念、11年ドバイワールドCを制した。父ネオユニヴァースは既にウマ娘となっており、ちょっと説明のしづらい不思議キャラ。ヴ