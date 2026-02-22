毎日仕事に家事育児にと、忙しい生活を送っている現代のママたち。日々の頑張りも、ともに家庭を作っていくパートナーである旦那さんに労ってもらえたら報われますよね。しかし労われるどころか、揶揄されてしまうママもいるようで……。先日ママスタコミュニティには、旦那さんから日頃の頑張りを心無い一言で表現されて傷ついたという投稿者さんから、こんな投稿がありました。『仕事家事育児を全部して大変＝悲劇のヒロイン？