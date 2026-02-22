私はハヅキ。姉からの荷物が届いた際、夫ユウスケがついに姉の厚意を盗もうとする現場を目撃してしまいました。しかし子どもたちは即座に否定。ユウスケは顔を真っ赤にして固まり、すべてを聞いていた私を見てさらに戸惑いはじめました。その姿を見て、私の怒りが哀れみに変わったのを感じました。純粋な子どもたちに簡単に論破されるような嘘をつかなければならないほど、ユウスケは親族への劣等感に追い詰められていたのでしょう