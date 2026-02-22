福岡県警八幡東署は22日、北九州市八幡東区の高齢男性が通信事業者を名乗る偽電話詐欺に遭い、80万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、16日から21日の間、被害者の携帯に通信事業者を名乗る人物から電話があった。「合計80万円の未払い料金がある」などと言われ、指示された口座に送金してだまし取られたという。同署は「犯人は警察官、弁護士、金融機関、大手通信事業者等になりすまして大