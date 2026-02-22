染谷将太さん（33）が主演する映画『チルド』が21日、第76回ベルリン国際映画祭において、『国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞』を受賞しました。『FIPRESCI賞』とは、世界各国の映画批評家で構成される国際映画批評家連盟が選出する賞で、芸術性や革新性、映画表現としての挑戦を重視するアワードです。過去には佐藤浩市さんや山粼努さんが出演した相米慎二監督の『あ、春』や、二階堂ふみさんや吉沢亮さんが出演した行定勲