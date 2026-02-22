ボートレース住之江の7日間シリーズ「BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー」が、22日に開幕した。今節は26日の5日目11Rまで予選が行われる準優勝制だ。初日5R、2号艇で登場した山本兼士（48＝大阪）がコンマ13のトップスタートからジカ捲り1着。圧倒的1番人気に押された藤山翔大のインを叩いて3連単7万1420円（91番人気）の超高配当を呼んだ。「展開勝ちですね。僕が勝つには唯一のパターンだった」と、してやっ