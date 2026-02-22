バスケットボール女子日本代表は22日、ワールドカップ（W杯）予選（3月・トルコ）に向けて東京都内で行っている強化合宿を公開した。昨夏のアジア・カップで日本の準優勝に貢献した20歳のガードの田中（ENEOS）は「最初から日本の速いバスケットを見せつけたい。1戦目から気を抜かずに頑張りたい」と自覚十分に話した。W杯は9月にドイツで行われる。予選は6チームずつ、四つの開催地に分かれて争われ、トルコでは既に本戦出場