「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、今季限りで現役引退を表明している女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、五輪の舞台での最後の演技を行った。スター選手が集結し、フィナーレでは坂本が自撮りし、全員で集合写真。その後、リンク中央では坂本が手にしていた花飾りを三浦の頭に乗せ