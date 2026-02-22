■これまでのあらすじ都会でひとり暮らしをしている陽菜。奨学金を返済しながらカツカツの生活を送る中、地元の兄から甥っ子たちの学習机が欲しいとせがまれる。陽菜にそんな余裕はないが、義姉は「都会で暮らせてるのは誰のおかげだと思ってる？」と嫌味を言ってきて…。甥っ子に学習机を買ってあげたので、この年末年始、私のお財布はかなり厳しい状況でした。それでも父も母も待っているから帰省しないわけにはいかないし…。そ