残りがちな「キャベツ」の救済にぴったりのレシピ 一年じゅう需要があり、冷蔵庫に入っていることが多いキャベツ。使いきれないときは、サッと作れるナムルにして食べましょう。簡単で、あと一品ほしいときにも重宝します。 大葉をプラスしてさわやかにきゅうり入りでシャキッとのり＆じゃこで香ばしく塩昆布＆ちくわでお手軽にしめじとのコラボが最高キャベツで即できるバリエーション あと一品ほしいときに便利な「キャベツの