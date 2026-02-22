◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人の則本昂大投手が、楽天から移籍後初めての実戦で先発し、２回２０球、無安打無失点のパーフェクトピッチングで予定のイニングを投げきった。初回、先頭の岡林を１球で遊飛に打ち取ると、続く田中、上林を連続で空振り三振。２回は細川、サノーをそれぞれ右飛、カリステを遊ゴロに抑え、２回完全でマウンドを降りた。則本は試合後に「緊張していたので、マウンドに上がる前