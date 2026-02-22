【新華社ハルビン2月22日】中国黒竜江省ハルビン市では、道里区の音楽回廊に設置された巨大雪だるまが観光名所の一つとなり、交流サイト（SNS）でも継続的に話題に上っている。気温上昇や風、ほこりなどの影響を受けるため、雪だるまは定期的に補修され、良好な状態を保っている。（記者/徐凱鑫、劉赫垚）