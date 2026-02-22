「え、ちょっと待って…どうして私と全く同じ格好をしてるの？」服や髪型を丸パクリするだけでなく、休日の行動まで監視して「誘って」とキレるママ友…!?「親友のつもり？」と呆れるどころか、もはや恐怖しか感じません。この狂気じみた「執着」はますますエスカレートして…。＞＞ 【まんが】私になりたいママ友(ウーマンエキサイト編集部)