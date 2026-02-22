平安時代の納豆の起源伝承を再現する実験が、茨城県笠間市の体験型牧場「スターホースファーム」で行われた。馬の背中で一昼夜温められたわら筒が２２日に開封され、大豆は見事に糸を引き、納豆が完成。牧場に歓喜の声が響き渡った。納豆の起源は、一説によると平安時代の武将・源義家が関わる。１０８３年に奥州出兵した際、わらで包んだ煮豆を馬の背中に積んで運ばせていたところ、わらに付いた菌と馬の体温で発酵し、偶然で