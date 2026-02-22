CHAQLA.が、2026年夏にニューアルバムをリリース。また、8月2日に東京キネマ倶楽部にてワンマンライブ『超音波』を開催することも発表となった。 （関連：ヴィジュアル系ファンに訪れた数々の奇跡レジェンド復活、夢の共演……伝説の1年を経て続いていく物語） CHAQLA.は、本日2月22日に結成3周年を記念した『CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】』東開眼公演を開催。同公演は最新アルバムへの期待が