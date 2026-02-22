HK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第7回「決死の築城作戦」では、尾張統一を成し遂げた信長（小栗旬）が美濃攻めへと乗り出す。稲葉山城攻略のために、まずは“鬼門”と呼ばれる墨俣に砦を築く“築城作戦”を、侍大将として重臣の一人となった藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）が任せられることとなる。 参考：白石聖、『豊臣兄弟！』で得た“大きな収穫”初の大河ドラマは「これまでにない感覚」 先に下ごしらえをしてお