（台北中央社）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて結成された台湾代表チームは21日、台北市の台北ドームで韓国プロ野球・キウムヒーローズとの練習試合を非公開で行った。日本ハム所属の古林睿煬や孫易磊ら6人の投手が登板した。台湾プロ野球リーグ（中華職業棒球大聯盟、CPBL）によれば、先発の古林は2回を投げて3安打2失点を喫した。2番手の鄭浩均（中信ブラザーズ）は2回を2安打無失点、2奪三振と好投。3