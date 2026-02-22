（東京中央社）今月の衆院選で当選し、約1年3カ月ぶりに国政復帰した山口晋議員（自民党）が22日までに、埼玉県内の事務所で台湾メディアのインタビューに応じた。妻が台湾出身の山口氏は、日台関係が今後さらに重要になるだろうとした上で「私自身がその先頭に立って頑張っていきたい」と語った。山口氏は2021年の衆院選に埼玉10区から出馬し初当選。24年の衆院選では次点で敗れていた。台湾では今回の衆院選後、「台湾の婿」とし