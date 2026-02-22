ロンドン五輪競泳銀メダリストの鈴木聡美（35）が、プロフィギュアスケーター・宇野昌磨のSNS投稿に反応。五輪メダルについて、メダリストならではの切実かつ意外な悩みを明かし、大きな反響を呼んでいる。 【画像】「時間止まってる？」元フィギュア代表・八木沼純子、最新ショットにネット民から驚きの声 「奇跡の50代だと思う」「本物の魔女なのかもしれない」 事の発端は、宇野が自身のXで「オリンピックの