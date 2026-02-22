例年、年末に駆け込みで「ふるさと納税」をする人も多いのでは。ただ、それだと暖かい時期に旬を迎える食材を選べなかったり、一度に大量に届いて難儀したりしがち。そこで、おすすめなのが「ふるさと納税」の年間計画を立て、季節ごとに少しずつ寄附していくことだ。ここでは、ダイヤモンド・ザイ編集部がセレクトした春夏秋冬のおすすめ返礼品を計4つ紹介。寄附先選びの参考にしてほしい！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤ