NECに所属する日本代表MF佐野航大がアヤックス戦を振り返った。21日、オランダメディア『Vi.nl』が同選手のコメントを伝えている。エールディヴィジ第24節が21日に行われ、NECは敵地でアヤックスと対戦した。佐野がスタメン出場を飾った一戦は、39分にアヤックスに先制点を許したものの、57分にCKからダルコ・ネヤシュミッチが押し込み、1−1の痛み分けに終わった。なお、FW小川航基はベンチ入りに留まった。試合を通じて主