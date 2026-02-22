日経平均が史上最高値圏で推移する中、マクロ経済の視点で「日本株の優位性」が語られた前編。後編では、エミンさんテスタさんの具体的な投資について切り込む。累計利益100億円を達成したテスタさんと、独自の情報網と分析力を持つエミン・ユルマズさん。二人の達人は、具体的にどのような思考プロセスで銘柄を選び、売買の判断を下しているのか。そして、2026年に注目するセクターとは？司会の国山ハセンさんが、視聴者からの質