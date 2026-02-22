やってきたのは、ドイツの首都・ベルリン。今回は「ミステリーカレンダーツアー」。まずはベルリンの最新アクティビティ。高さ120m、ビルの屋上から飛び出す空中ブランコ。去年6月にオープンしたばかりのこのスリル満点のブランコで、あさこが大空へ。案内役のヒルゲさんに強制的に振り向かされながらも、ベルリンテレビ塔との見事なツーショット撮影に成功！続いては、低予算で幻想的な作品を生み出すアイデア写真家・ジョルディ