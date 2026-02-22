今回の舞台は中岡たっての希望でオランダ！今回は100回の忘れ物を回収する旅。題して「100 tube」！やってきたのは初回のオープニング場所の風車。出迎えてくれたのは風車守りのフランスさん。ここで中岡にはただのオープニング撮影だと説明。だが、カメラマンがフランスさんに入れ替わっているというドッキリ。しかし中岡、出てくる扉を間違えドッキリを台無しに。まずはできそうでできなかったチャレンジ動画「逆立ち炭酸飲み」