【その他の画像・動画等を元記事で観る】 全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』を開催中のDa-iCEが、2月22日に開催した新潟公演の終演後に、アルバム『TERMiNaL』に収録されている「OLD meets NEW」のMVを公開した。 ■「古き良きものと新しいものが交差・融合する」をコンセプトにした見応えある映像に 「OLD meets NEW」は、アルバムに収録されたメンバーによるユニット曲の1つで、作