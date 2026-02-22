「トランスワードトロフィー２０２６」（２２日、住之江）静岡支部の女子レーサー・川井萌（２４）＝静岡・１２７期・Ｂ２＝が２２日、住之江ボートの中央ホールでトークショーを開催した。昨年７月のからつヴィーナスシリーズで、レース中の事故により左腕を骨折。その後は地道なリハビリで大ケガを克服し、今年１月３０日から浜名湖ヴィーナスシリーズでレースに復帰。いきなり優出４着の結果を残し、住之江のファンから「