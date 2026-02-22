KDDIの看板＝22日午後、東京都内KDDIが、1981年5月までの旧耐震基準の建物屋上にも携帯電話の基地局の新設を続ける方針であることが22日、同社への取材で分かった。旧基準の建物は増改築時に現行基準への適合義務が原則的に生じる。基地局にはこうした決まりはないが、重さが1トンを超える比較的大きな設備もあり、競合のNTTドコモとソフトバンクは「グレーゾーン」と捉えて新設を回避している。専門家は、KDDIの対応を疑問視す