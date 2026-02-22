今季から三塁にコンバートされた西武の2年目・渡部聖弥が、今季初実戦で上々の動きを披露した。韓国プロ野球・ロッテとの練習試合で危なげなく打球をさばき「特訓もたくさんやってきたので、少し余裕を持って落ち着いてやれた」と納得の表情で話した。打っては二塁打2本。9回に放った豪快な当たりは左中間を破り、同点の適時二塁打となった。攻守ともに今季のキーマンとなりそうな23歳は「まずは積極的なプレーを続けてい