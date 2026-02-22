連結が外れ、JR西日暮里駅付近に停車した東北新幹線の「はやぶさ・こまち21号」＝2025年3月、東京都荒川区2024年9月と25年3月に起きた東北新幹線の連結分離トラブルで、JR東日本が、誤った電気信号を送ったと推定する制御装置の基板を耐用年数の10年間を超えて使用していたことが22日、関係者への取材で分かった。メーカー側が2回目の分離直後、劣化の可能性をJR東に指摘していた。この基板は既に使用していない。ただ関係者に