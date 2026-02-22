アイドルグループ・乃木坂46が、14周年を祝う『BIRTHDAY LIVE』を5月19日〜21日の3日間、東京ドームで開催することを発表した。これは「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」でサプライズ発表された。【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗昨年は東京・味の素スタジアムにて開催し、今年は東京ドームでの開催となる。キャプテンの梅澤美波は「3日間、東京ドームでやらせて頂くのは初めてのことで。