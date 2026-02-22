フィギュアスケートペア・フリーの演技を終え、抱き合う三浦璃来（右）と木原龍一＝16日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本オリンピック委員会（JOC）は22日、ミラノ・コルティナ大会期間中におけるJOC公式の交流サイト（SNS）の動画再生回数が2億回を記録したと発表した。夏冬通じて、これまでの五輪で最多という。ユーチューブは約3200万回。動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」は約1億2千万回で、前回北京大会の約