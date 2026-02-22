【リーグドゥ】スタッド・ランス 0−0 アミアン（日本時間2月21日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】中村敬斗がデュエル勝利→急加速ドリブルスタッド・ランスのMF中村敬斗が、フィジカル勝負から一気に局面を打開。相手DFにイエローカードを出させた鋭いドリブルが注目を集めている。スタッド・ランスは日本時間2月21日、リーグドゥ第24節でアミアンと対戦。中村は左ウイングとして先発出場し、華麗なドリブルでチ