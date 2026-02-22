最終回に登板し、無安打無失点に抑えた横浜ＤｅＮＡ・山崎（右）。左は戸柱＝宜野湾（立石祐志写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第５クール２日は２２日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で楽天とのオープン戦が行われ、２─２で引き分けた。投手陣は開幕ローテーション入りを目指す藤浪が先発し、３回１失点。実戦初登板の伊勢と山崎が１回を無失点に抑えた。打線は二回に京田と三森が右前適時打を放った