Image: CONFIDENCE STUDIO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。街で見かける浅めのキャップ。オシャレなんだけど、自分が被るとどうにもしっくりこない。やっぱり頭の形やサイズが悪いのかな……。その悩みに終止符を打つべく、帽子のプロが導き出したのは“帽子の構造”でした。machi-yaに登場した「J-FIT ACTIVE LOW」もそのひとつで、一般的なキ