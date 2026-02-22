ソフトバンクの山川穂高内野手（３４）が今季初の対外試合で幸先のいいスタートを切った。２２日の侍ジャパンとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に「５番・一塁」で先発出場。初回二死一、三塁から中前へ鮮やかな適時打を放って先制点を叩き出した。この日は予定の２打席に立ち、１安打１打点。「去年の日本シリーズのいい感覚。立ち姿、打席に入った時の『間』がいいという話もある。それが今日もよかった。２打