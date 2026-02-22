ノア２２日熊本大会「ジュニアタッグリーグ」公式戦で、「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のアルファ・ウルフ、カイ・フジムラ（３０）組がＥｉｔａ（３４）、稲畑勝巳（２４）組から５勝目を挙げた。すでに敗退が決定しているＥｉｔａ組に奇襲を仕掛けると、場外で暴行を加えて先制に成功。カイが粘る稲畑の丸め込みで反撃にあいながらも、３カウントは許さない。トラースキックで追撃を封じると、ウルフとの連係からカイがデスハンガ