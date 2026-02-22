ヤンキースのジョーンズが参考にする大谷翔平“理論”ヤンキースの有望株、スペンサー・ジョーンズ外野手が、ドジャース・大谷翔平投手の打撃フォームに“激似”だと話題となっている。MLB公式サイトのブライアン・ホック記者が「ジョーンズはオオタニのスイングを参考にしている」と報じている。同記事では「ジョーンズは、繰り返し再現できるスイングを模索してきた。それは長身の彼が持つ圧倒的なパワーを失うことなく、安