ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も登場した。演技後に日本スケート連盟公式インスタグラムに登場し、衣装の注目ポイントを解説した。黒のラインが入った青っぽい衣装でエキシビションに登場した鍵山。ファンを大いに沸かせたが、終了後に衣装に隠されていた秘