ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。地元イタリアの23歳男子が見せた衣装チェンジがファンを釘付けにした。白い長袖シャツに黒いパンツ姿で登場したダニエル・グラスル。しっとりとした曲に合わせて演技をすると突如、曲調がアップテンポに変化。それに合わせて白シャツを脱ぐと、ド派手なキラキラスパンコールの真っ赤な半袖シャツに衣装チ