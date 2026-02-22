猫が「人をバカにしている」ように思える5つの瞬間 1.名前を呼んでも耳だけ動かして無視する 猫の名前を呼んだとき、こちらを振り向かずに耳だけをピクピクと動かして反応することがあります。これは決して飼い主を無視してバカにしているわけではありません。 猫にとって耳は非常に高性能なセンサーであり、耳を動かすことは「ちゃんと聞こえているよ」「あなたの存在を確認したよ」という返事の代わりなのです。