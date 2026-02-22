【新華社リビーニョ2月22日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日、リビーニョでフリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝が行われ、中国の谷愛凌（こく・あいりょう）が金メダル、李方慧（り・ほうけい）が銀メダルを獲得した。