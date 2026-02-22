NMB48の坂下真心（20）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに出場したが、気温20度超えの中、残り1キロ地点で脱水症状のため途中リタイア。救急搬送された。坂下は自身のXで「沿道やコースでの応援ありがとうございました。全部に応えることができず心残りですがとても力になりました」とし、「ラスト1キロ弱で脱水症状で意識がなくなり、そのまま救急車で搬送されました。熱中症と肉離れとのことです。悔しい気持ちで