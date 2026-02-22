【ミラノ共同】日本オリンピック委員会（JOC）は22日、ミラノ・コルティナ大会期間中におけるJOC公式SNSの動画再生回数が2億回を記録したと発表した。夏冬通じて、これまでの五輪で最多という。フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組の動画が人気だった。