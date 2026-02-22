◇オープン戦日本ハム1―7広島（2026年2月22日沖縄・名護）プロ19年目を迎えた日本ハムのベテラン・宮西尚生が上々のオープン戦初登板だ。1―2の7回に5番手で登板。下位打線を抑えて2死を取ると、売り出し中の広島のドラフト1位・平川蓮（仙台大）をチェンジアップで空振り三振に仕留めた。16球で3者凡退に抑え「やりたいことが全部できた」と納得の表情だった。6月に41歳となる「鉄腕」。入団から昨季まで18年連続