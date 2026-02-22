サウジ・プロリーグ第22節、アル・アフドゥードゥとアル・カーディシーヤの一戦は2-4とアウェイのアル・カーディシーヤが勝利。立役者となったのはハットトリックを記録したFWフリアン・キニョネスだ。これで今季3度目のハットトリックを達成したキニョーネスは総得点を21とし、アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドの18ゴールを上回った。現在、アル・アハリのFWイヴァン・トニーが23ゴールでトップに立っており、トニー、キ