マンチェスター・シティはプレミアリーグ第27節でニューカッスルと対戦。2-1と勝利を収めた。イングランド代表DFニコ・オライリーが2得点を決めるという活躍ぶりだった。シティはこれでプレミアリーグ3連勝。一方、首位アーセナルは過去8試合わずか3勝と、勢いがなくなってきた。実質的なポイント差は「2」であり、したがって直接対決を含む残りの試合を全勝すれば自力で優勝を手にできる立場にシティはいる。しかし、ペップ・グア