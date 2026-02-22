ＮＰＢエンタープライズは２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で２３日に開催する壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパンｖｓ福岡ソフトバンクホークス」の予告先発投手について発表。侍ジャパンはサポートメンバーの西武・篠原響投手（１９）、ソフトバンクはカーター・スチュワート・ジュニア投手（２６）が先発する。篠原は２４年ドラフト５位で西武に入団した有望株。２３日のみサポート